Прокуратура проводит проверку после аварии с отключением электричества в Самаре

На время проведения работ без электроснабжения остались потребители трех многоквартирных жилых домов

ТАСС, 13 декабря. Проверка по факту отключения электроэнергии в садоводческом потребительском кооперативе (СПК) "Звездочка" начата в Самаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области в Telegram-канале.

"Прокуратура области организовала проведение проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка". Вчера, 12 декабря 2023 года, в вечернее время в результате повреждения подземного кабеля произошло отключение электроэнергии по адресу: город Самара, Красноглинский район, поселок Мехзавод, 10-й квартал, 5. На время проведения восстановительных работ без электроснабжения остались потребители многоквартирных и частных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ без электроснабжения остались потребители трех многоквартирных жилых домов (757 человек, в том числе 151 ребенок), 480 дачных домов в СПК "Звездочка" (840 человек, в том числе 120 детей), электроснабжение социально значимых объектов не нарушено.

"Администрацией для временного размещения нуждающихся семей выделены помещения. Прокуратура Красноглинского района проводит проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике", - говорится в сообщении.