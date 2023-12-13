В Москве в квартире нашли тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды"

Анна Царева ранее жаловалась на высокую температуру

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тело заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тело 35-летней Анны Царевой обнаружено в квартире жилого дома. Она долго не выходила на связь, родители заволновались и приехали к ней в квартиру, где и обнаружили тело дочери. До этого она говорила, что неважно себя чувствует и жаловалась на высокую температуру", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следов борьбы в квартире не обнаружено, признаков насильственной смерти тоже нет. Полиция начала по этому факту проверку.