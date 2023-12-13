В Швеции освободили из-под стражи чиновника, подозреваемого в краже секретной информации

Расследование уголовного дела продолжается

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Шведская прокуратура освободила из-под стражи двух подозреваемых в "несанкционированном хранении секретной информации", задержанных в октябре в ходе операции полиции безопасности СЕПО. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Эти лица остаются под подозрением, расследование уголовного дела продолжается. "Подозрения остаются, - прокомментировал прокурор Матс Юнгквист. - Стороны обязаны соблюдать соглашение о неразглашении информации. Поэтому на данный момент невозможно дать дальнейшие комментарии по этому делу".

Речь идет о преподавателе Института военных наук и военной истории при Военном университете подполковнике Юхане Хуовинене и его жене, работающей в радиослужбе министерства обороны. В 2009 году Хуовинен окончил с отличием Военную академию Генштаба ВС РФ, где проучился два года. На тот момент он был одним из трех шведских военных, получивших образование в этом учебном заведении. В последнее время Хуовинен часто комментировал в шведских СМИ ход конфликта на Украине.

Адвокат задержанного Томас Ульссон рассказал, что его подзащитный считает все предъявленные ему обвинения беспочвенными, и уверен, что следствие это подтвердит. Преступление "несанкционированное хранение секретной информации" означает не только физическое завладение секретными данными, но и само ознакомление с ними при отсутствии соответствующего допуска.