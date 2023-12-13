В ЛНР 240 тыс. абонентов остаются без водоснабжения после непогоды

По словам специалиста по связям с общественностью и прессой "Лугансквода" Дмитрия Бидлюченко, возобновление работы водозаборов и насосных станций возможно только после стабильного восстановления энергоснабжения на территории региона

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 240 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике (ЛНР) остаются без водоснабжения после непогоды в регионе, сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"После ледяного дождя и перепадов электричества в республике без электроэнергии остаются 13 объектов воды, в том числе 2 основных водозабора в Краснодоне и Славяносербском районе, которые подают воду на Луганск, Слаяносерский район и участвуют в водоснабжении Алчевска, Перевалського района, Брянки, Стаханова и Первомайска. <...> Подачу воды нам удалось восстановить 228 тыс. абонентам, без воды остаются еще 240 тыс. абонентов", - сказал он.

Бидлюченко рассказал, что специалистам "Луганскводы" удалось восстановить водоснабжение жителям Кировска, Свердловска и сел Свердловского района, Красного Луча, Антрацита, Петровского, Софиевки, Грушового, а также начать заполнение резервуаров Первомайска.

Он подчеркнул, что возобновление работы водозаборов и насосных станций возможно только после стабильного восстановления энергоснабжения на территории региона.

Ранее в республиканской сетевой компании сообщали ТАСС, что специалисты после непогоды восстановили подачу электричества свыше 87 тыс. абонентам ЛНР, обесточеными остаются более 78 тыс. абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально значимый объект.