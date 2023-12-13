На Чукотке в тундре умер подросток от переохлаждения

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 13 декабря. Проверка организована после смерти подростка в тундре на Чукотке от переохлаждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратурой округа организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего ребенка в тундре в Чукотском районе. Предварительно установлено, что 6 декабря работник оленеводческой бригады совместно с несовершеннолетним выехали на собачей упряжке в сторону перевалочной базы. В связи с ухудшением погодных условий мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу. Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожением различных частей тела", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установят причины и условия произошедшего, дадут оценку надлежащему исполнению родительских обязанностей. Прокуратура также проверит полноту и своевременность принятых мер органами системы профилактики.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, сотрудник оленеводческой бригады вместе с подростком выехал на перевалочную базу Ионивээм. Несовершеннолетний умер, проехав половину пути. По уголовному делу проводятся следственные действия.