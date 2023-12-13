На Запорожской АЭС за год задержали более 300 человек за нарушение пропускного режима

Росгвардейцы предотвратили хищение имущества с охраняемого объекта на сумму более 7 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек задержали за нарушение пропускного режима с начала года на Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"С начала года росгвардейцы предотвратили хищение имущества с охраняемого объекта на сумму более 7 млн рублей. За нарушение пропускного режима задержали более 300 граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по периметру и внутри АЭС ведется круглосуточный контроль обстановки. "Росгвардейцы осуществляют патрулирование территории, контролируют въезд и выезд автотранспорта, проводят досмотровые мероприятия, проверяют документы на контрольно-пропускных пунктах, задерживают нарушителей", - отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.