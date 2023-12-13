Открытое горение на производстве в Петушках потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в производственном здании в Петушках ликвидировано, сообщило МЧС России.

"В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Петушках горит производственное здание на 1,4 тыс. кв. м. Позднее он был локализован на 825 кв. м. Пострадавших нет.

Как уточнили агентству в оперативных службах, здание, где произошел пожар, находится на территории завода "Ростагрокомплекс".

В новость внесены изменения (12:51 мск) - обновлена информация о пожаре.