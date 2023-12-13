Двое мужчин проникли в зал заседаний парламента Индии и распылили цветной газ

По данным телеканала NDTV, депутаты нижней палаты индийского парламента не пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Заседание нижней палаты индийского парламента (Лок Сабхи) было прервано двумя посетителями, которые проникли в зал заседаний и стали распылять цветной газ. Это следует из прямой трансляции телеканала NDTV.

Один из нарушителей стал прыгать по скамейкам, на которых сидят депутаты, второй в это время начал распылять дым желтого цвета. Члены парламента стали спешно покидать зал заседаний. Охранники схватили зачинщиков инцидента и вывели из здания Лок Сабхи.

Телеканал сообщил, что у мужчин, сорвавших заседание парламента, также были с собой канистры с неустановленной жидкостью. Как рассказал депутат Карти Чидамбарам, "все произошло в секунды". "А что если бы газ был бы ядовитым?", - говорит он. "Это серьезное нарушение безопасности. Никто не знает, что было их целью. Вопрос состоит в том, как эти люди смогли пронести в здание эти предметы, с помощью которых они распылили газ", - сказал другой депутат Судип Бандиопадхай.

По данным телеканала NDTV, депутаты нижней палаты индийского парламента не пострадали. Как заявил спикер Народной палаты Ом Бирла на возобновившемся заседании, газ не был ядовитым. "Предварительное расследование показало, что распыленный газ не был вредным", - приводит его слова телеканал. Нарушители порядка задержаны. С ними проводятся следственные действия.

Во время инцидента в зале заседаний около парламента были задержаны мужчина и женщина, которые также распыляли желтый газ.

Оппозиция назвала случившееся "серьезным нарушением безопасности". Инцидент произошел как раз в годовщину нападения на парламент в 2001 году. Тогда на его территорию проникли террористы и открыли стрельбу, погибли 9 человек из числа сотрудников полиции и персонала, 22 получили ранения, боевики были уничтожены.