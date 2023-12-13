В Красноярске ефрейтор пытался улететь в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Его задержали в аэропорту сотрудники пограничного контроля

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал на 125 тыс. рублей за попытку ефрейтора улететь в Таиланд по заграничному паспорту брата-близнеца. Об этом сообщает Telegram-канал суда.

"Ефрейтор в апреле 2023 года решил пересечь государственную границу Российской Федерации для убытия на отдых в Королевство Таиланд. Для этого он в нарушение закона Российской Федерации "О государственной границе", а также федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации", решил использовать имеющийся у него заграничный паспорт, выданный его брату-близнецу", - говорится в сообщении суд. Мужчину признали виновным в попытке незаконного пересечения границы (ч.3 ст.30, ч.1 ст.322 УК РФ).

По информации суда, ефрейтора задержали в аэропорту сотрудники пограничного контроля. Суд учел отягощающие обстоятельства и наличие смягчающих.