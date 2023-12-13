В регионах РФ свыше 400 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды

По данным Минэнерго, речь идет о жителях Ростовской и Псковской областей, Дагестана, а также ЛНР и ДНР

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек остаются без электричества в Ростовской и Псковской областях, Дагестане, а также ЛНР и ДНР из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия с учетом необходимости обеспечить безопасность персонала.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды. Также на особом контроле ведомства вопрос энергообеспечения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, уточняется в сообщении.

Так, в Ростовской области работают более 100 аварийно-восстановительных бригад, проведение восстановительных работ замедляют неблагоприятные погодные условия. На аварийно-восстановительных работах в ЛНР заняты 80 бригад, работы осложняют гололед и сильный ветер. В ДНР работают 90 аварийно-восстановительных бригад. 109 бригад работают в Псковской области, привлечены аварийно-восстановительные бригады из соседних субъектов РФ.