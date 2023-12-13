Под Архангельском в ДТП с автобусом и двумя машинами погиб один человек

Пострадали трое

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. В ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковушками на трассе Архангельск - Северодвинск погиб один человек и трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"ВАЗ-2107 задел по касательной автобус, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. Погиб водитель ВАЗ, еще три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, ВАЗ двигался по левой полосе дороги параллельно автобусу. Водитель машины потерял управление, автомобиль задел автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. От удара водителя ВАЗа выбросило на проезжую часть, от полученных травм он умер. Пострадали пассажиры легковых автомобилей и водитель Lada. На момент аварии в автобусе находились 40 человек. Никто из них не пострадал.