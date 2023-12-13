В Москве впервые вынесли решение о прекращении гражданства РФ за преступления

Мужчины привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления впервые вынесено после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, у двоих принятых в гражданство РФ приезжих за незаконный оборот наркотиков изъяты российские паспорта.

В главке отметили, что в ходе проведенных проверочных мероприятий выявлены двое приезжих мужчин, ставших гражданами РФ в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, у одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго один сверток с аналогичной синтетикой.

"Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты", - сказали в пресс-службе.

26 октября вступил в силу закон "О гражданстве РФ", которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Одним из оснований для прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24 упомянутого закона. Перечень включает в себя несколько преступлений, предусмотренных статьями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и оружия.