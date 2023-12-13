Неизвестный отпилил голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы

Правоохранительные органы проводят проверку

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестный отпилил голову коня на горельефе "Парад Победы" возле торгового центра "Охотный Ряд" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестный в ночь на 12 декабря отпилил голову коня маршала К. К. Рокоссовского на горельефе "Парад Победы" перед Красной площадью, после чего скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

В новость внесена правка (14:29 мск) - повторяется с уточнениями в заголовке и лиде, верно - горельеф и в центре Москвы.