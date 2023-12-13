В Новгородской области из-за непогоды более 600 человек остались без света

В восстановлении электроснабжения задействовали восемь человек и две единицы техники

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение 17 населенных пунктов нарушилось на территории Новгородской области из-за непогоды. Без электричества остались более 630 жителей региона, сообщила пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

"По данным Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" нарушено электроснабжение на территории Маревского и Окуловского районов. Всего в зоне отключения находятся 17 населенных пунктов с населением 632 человека", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для проведения восстановительных работ привлекли две бригады: восемь человек и две единицы техники.