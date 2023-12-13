Военный, устроивший пожар в клубе Костромы, не признал вину

При ЧП погибли 13 человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд начал слушать по существу уголовное дело военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе "Полигон" в Костромской области, где погибли 13 человек. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, гвардии сержант Ионкин вину не признал.

"Обвинение понятно, с обвинением не согласен. Вину свою полностью не признаю", - заявил подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Согласно материалам дела, подсудимый настаивает, что трагедия в Костроме произошла из-за того, что в развлекательном заведении перед конфликтом с другими посетителями толкнули его девушку. Адвокат поддержал позицию своего доверителя и заявил, что Ионкин не согласен с классификацией вменяемого ему преступления. "Следствие не имело оснований для переквалификации предъявленного ему ранее преступления на более тяжкие статьи", - отметил защитник. Он добавил, что Ионкин не имел умысла на причинение смерти посетителям развлекательного центра. Кроме того, военнослужащий частично начал возмещать ущерб потерпевшим.

"В состоянии алкогольного опьянения, находясь в развлекательном центре "Полигон", намеренно спровоцировал конфликт с одним из посетителей, желая напугать его и самоутвердиться перед ним, с целью противопоставить себя окружающим и продемонстрировать свое превосходство над ними произвел из ракетницы, после чего загорелась потолочная часть заведения", - говорится в обвинительном заключении. По словам прокурора, Ионкин произвел на улице возле развлекательного центра еще семь выстрелов.

Подсудимому вменяется материальный ущерб пяти частным компаниям на общую сумму около 68 млн рублей, также к нему заявлены гражданские иски от 46 потерпевших на сумму 52,5 млн рублей. Как стало известно в суде, Ионкин имеет образование девять классов, разведен, на иждивении у него находятся двое детей. Процесс над ним будет проходить в Москве; потерпевшие, а также свидетели по делу будут участвовать, в том числе по видео-конференц-связи из Костромы.

13 декабря в военном суде также допросили сотрудника Росгвардии Максима Егорова, с которым у Ионкина произошел конфликт. В своем выступлении омоновец рассказал подробности инцидента. "Я сделал ему предупреждение и попросил не толкаться. Сперва он осознал, понял, отошел, а потом снова стал меня провоцировать, угрожал: выдернул меня за одежду на танцпол. После того, как он разбил мне нос, у меня потекла кровь и я пошел умываться", - рассказал свидетель. "[У меня] КМС по боксу, но я хотел мирно решить вопрос", - сказал свидетель, отвечая на вопрос суда, хватило бы у него навыков успокоить Ионкина. По его словам, эвакуация посетителей центра проходила "в полной темноте".