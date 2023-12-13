Кассационный суд оставил приговор Яшину по делу о фейках о ВС РФ без изменения

Бывшего столичного муниципального депутата осудили на 8,5 года колонии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), который осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Яшину и оставил приговор без изменения", - сказали в пресс-службе.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Бывший депутат признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Позже это решение утвердил Мосгорсуд. В настоящее время Яшин отбывает наказание в одной из колоний Смоленской области.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.

В приговоре суда указано, что Яшин умышленно и осознанно распространил недостоверную информацию о действиях ВС РФ на Украине. "Из материалов изданий РБК и "Свободная пресса" становится ясно, что Илья Яшин испытывает ненависть к российским государственным институтам", - отмечается в документе. При этом в ходе процесса Яшин заявлял, что в ролике про события в Буче указывал разные точки зрения, не допускал категоричных формулировок и воздерживался от односторонних суждений. Судья также отметила, что доводы подсудимого Яшина и его защиты о невиновности опровергаются проведенной по делу лингвистической экспертизой.