Перевозивший учителей из Костромской области автобус попал в ДТП

Водитель погиб

ТАСС, 13 декабря. Автобус, перевозивший учителей из Костромской области, попал в ДТП на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей. Водитель транспортного средства погиб, несколько пассажиров пострадали, сообщили в администрации региона.

"Делегация Костромской области в составе преподавателей и руководителей образовательных организаций региона сегодня выехала в Москву для участия в торжественном мероприятии, приуроченном к закрытию Года педагога и наставника. На участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей автобус с костромскими учителями попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель погиб", - говорится в распространенном сообщении.

По информации администрации региона, автобус, попавший в аварию, был арендован у частной организации, которая занимается пассажирскими перевозками. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим необходимую помощь, к месту аварии направили два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС для сопровождения. Педагогов разместят в пунктах временного пребывания.