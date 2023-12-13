Фигурант дела Абызова в последнем слове попросил суд наказать его за мошенничество

Для Николая Степанова гособвинение в ходе прений сторон запросило девять лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей, а также лишение госнаград

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный директор компании "Ру-ком" Николай Степанов, который является фигурантом уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, признал вину в мошенничестве и попросил его наказать. Об этом он заявил, выступая с последним словом в Преображенском суде Москвы.

"Более полутора лет было непростое судебное следствие. Я признал вину в мошенничестве, прошу меня наказать", - сказал он. Для Степанова гособвинение в ходе прений сторон запросило девять лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей, а также попросило лишить его госнаград.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.