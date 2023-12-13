На Алтае суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы за поджог дома с людьми

В результате действий обвиняемого погибли три человека

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчину в Алтайском крае приговорили к 24 годам лишения свободы за поджог дома, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а в дальнейшем в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, 35-летний мужчина без определенного места жительства с осени 2022 года проживал в доме женщины из Рубцовска с ее матерью и двумя несовершеннолетними детьми. В январе 2023 года после ссоры с сожительницей мужчина поджег дом, когда все уснули. Удалось спастись только детям - мать разбудила девочек 16 и 7 лет, после чего они выбрались из дома через окно. Сама женщина, ее престарелая мать и знакомая погибли во время пожара.

В ведомстве также отметили, что обвиняемый отрицал свою вину в ходе предварительного следствия, настаивая на том, что планировал всего лишь напугать сожительницу. Он признан виновным за убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога.