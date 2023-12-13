Жителя Усинска приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог здания УФСБ

Первые три года он проведет в тюрьме

СЫКТЫВКАР, 13 декабря. /ТАСС/. Житель города Усинска Республики Коми приговорен к 12 годам лишения свободы за теракт - поджог здания УФСБ в Усинске в мае 2023 года. Первые три года он проведет в тюрьме, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 30-летнему жителю Усинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в мае 2023 года в результате преступных действий фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошло возгорание окна и стены отделения УФСБ в Усинске. Злоумышленник был задержан по горячим следам, в отношении него по ходатайству следователя СК судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД.