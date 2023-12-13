В Новой Москве 13-летняя девочка погибла в пожаре в частном доме

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подросток погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

"В частном доме по улице Светлой в поселке Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - сказали в пресс-службе.

В столичном СК добавили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", - сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что пожар потушен в 15:25. Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что огнем были охвачены два дома и машины, площадь пожара составила 110 кв. м.