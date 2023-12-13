Во Франции задержали 12-летнюю школьницу, которая угрожала ножом учителю

По данным газеты Le Parisien, перед тем, как напасть на учителя, школьница сказала, что "сегодня хочет быть собой"

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция города Ренн (регион Бретань, северо-запад Франции) задержала 12-летнюю школьницу, которая пришла на урок с ножом и угрожала им учителю. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на письмо, разосланное руководством школы родителям учащихся.

В письме указано, что около 10:00 утра по местному времени (13:00 мск) в среду девочка стала "угрожать ножом учителю", которая после этого попыталась спастись и скрыться от школьницы. Сотрудники учреждения поймали ученицу в коридоре и вызвали полицию. Никто не пострадал.

Как сообщил газете Le Parisien свидетель произошедшего, перед тем, как напасть на учителя, школьница сказала, что "сегодня хочет быть собой". "Как в Аррасе", - добавил очевидец событий.

По данным прокуратуры Ренна, на которые ссылается радиостанция, "школьница пришла в класс, вооруженная большим ножом, очевидно, с намерением убить учителя английского языка". Правоохранительные органы начали расследование. Администрация учебного заведения приняла решение приостановить занятия.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после того, как 13 октября 20-летний злоумышленник напал с ножом на лицей в Аррасе. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения.