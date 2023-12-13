На редактора "Радио Свобода" возбудили дело из-за книги, осуждающей СВО

Алсу Курмашева находится в СИЗО

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении редактора радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой из-за книги, осуждающей СВО, сообщил ТАСС ее адвокат Рим Сабиров.

"11 декабря СК возбудил дело по 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации)", - сказал Сабиров.

По его словам, новое дело связано с изданием книги, редактором которой была Курмашева.

Сейчас Алсу Курмашева находится в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ).

Кроме того, приговором мирового суда Курмашева признана виновной в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у нее гражданства США. По решению суда ей назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.