Уголовное дело возбудили после повреждения горельефа "Парад Победы" в Москве

Неизвестные в ночь на 12 декабря отпилили голову коня маршала К. К. Рокоссовского

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об уничтожении воинских памятников возбуждено после повреждения горельефа "Парад Победы" возле торгового центра "Охотный Ряд" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту повреждения горельефа возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников (п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)", - сказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленников ищут.

Неизвестные в ночь на 12 декабря отпилили голову коня маршала К. К. Рокоссовского на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы и скрылся с места происшествия.

Горельеф в память о Параде Победы 1945 года открыли 3 сентября напротив гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и рядом с торговым центром "Охотный ряд". Композиция выполнена из бронзы. Горельеф изображает в том числе принимающего Парад Победы маршала Георгия Жукова и командующего парадом маршала Константина Рокоссовского. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.