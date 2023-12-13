Суд вновь оштрафовал Михаила Зыгаря на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

В конце августа писателя и журналиста штрафовали за аналогичное правонарушение на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен в РФ в список иноагентов) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 13 декабря Зыгарь Михаил Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В конце августа Зыгарь уже был оштрафован за аналогичное правонарушение на 30 тыс. рублей. С 2000 по 2009 год он являлся сотрудником издательского дома "Коммерсантъ" и специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 год был главным редактором телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом).