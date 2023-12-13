В ДТП с автобусом и фурой во Владимирской области пострадали 23 костромских педагога

Двое из них находятся в реанимации

ТАСС, 13 декабря. В результате столкновения пассажирского автобуса с фурой во Владимирской области пострадали 23 костромских преподавателя.

Двое из них находятся в реанимации, семеро - в больнице в состоянии средней степени тяжести, остальные осматриваются врачами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Автобус с педагогами, руководителями образовательных организаций и профильного департамента Костромской области столкнулся с фурой. Водитель автобуса погиб на месте. 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу. <…> Из 23 человек, доставленных в Александровскую РБ, девять госпитализированы: двое в реанимации, семеро - в отделении в состоянии средней тяжести, остальные осматриваются врачами", - сообщил глава региона.