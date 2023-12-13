В Белгородской области директор магазина стройматериалов похитил 20,5 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 37-летний мужчина объявлен в международный розыск

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Директор строительного магазина похитил 20,5 млн рублей у 66 жителей Белгородской области под предлогом продажи стройматериалов, а потом скрылся. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 37-летний мужчина объявлен в международный розыск.

"Предварительно установлено, что злоумышленник под видом осуществления предпринимательской деятельности через подчиненных ему менеджеров заключил с клиентами договоры на поставку строительных материалов, предложив при этом выгодные условия длительного хранения товара. Однако исполнять свои обязательства фигурант не планировал и похитил порядка 20,5 миллиона рублей, внесенных покупателями в качестве предоплаты", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Причастность директора магазина к совершению преступления была установлена в ходе следствия, но незадолго до предъявления обвинения злоумышленнику удалось скрыться. "По имеющейся у сотрудников полиции информации, он покинул территорию РФ. В данный момент обвиняемый объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. После установления его местонахождения будут приняты меры к экстрадиции", - добавила представитель ведомства.

Правоохранители в ходе расследования преступления провели обыски по местам жительства фигуранта, провели проверку контрагентов магазина, необходимые почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Также были допрошено более 20 свидетелей. Проверка материального состояния мужчины и его семьи показала отсутствие имущества, на которое может быть наложен арест в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, и наличие долгов перед несколькими банками.

По решению суда обвиняемый заочно арестован. В УМВД России по Белгородской области ведется прием заявлений от потерпевших.