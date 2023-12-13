В Самаре ребенок упал с обледенелой школьной лестницы

СК возбудил дело

ТАСС, 13 декабря. Уголовное дело возбуждено в Самаре после падения ребенка с обледенелой школьной лестницы. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении управления СК.

По данным ведомства, 2 декабря ученик седьмого класса одной из школ Самары упал на наледь лестницы, расположенной на школьной территории между корпусами, и получил компрессионный перелом позвоночника.

"В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в медицинском учреждении" - отметили в управлении СК.