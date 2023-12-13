Во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и фурой

В результате аварии погиб один человек

ТАСС, 13 декабря. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком во Владимире, в результате которого один человек погиб, еще 29 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следователем СК принято к производству возбужденное в органах МВД уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля (ч. 1 ст. 264 УК РФ) (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 13 декабря водитель пассажирского автобуса Кострома - Москва не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем на участке Ярославского шоссе вблизи деревни Лисавы Александровского района Владимирской области.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в результате столкновения водитель автобуса погиб, 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу. "Шестеро пострадавших обратились в Сергиево-Посадскую больницу. Они добрались туда самостоятельно. Негоспитализированные пассажиры находятся в пункте обогрева в районе деревни Верхние Дворики, обеспечены горячим питанием", - написал Авдеев.