Минздрав Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшего от подрыва машины

Глава ведомства Андрей Иконников отметил, что мужчина находится в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Один из трех пострадавших в результате подрыва автомобиля на мине в Краснояружском районе Белгородской области находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"У мужчины очень тяжелое состояние - травматическая ампутация конечности. Он находится в областной больнице, в операционной. Пострадавшая женщина в настоящее время находится в городской больнице №2, состояние средней тяжести (ушибы и сотрясение головного мозга)", - сказал Иконников.

По его словам, состояние третьего пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. "Оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ, транспортируется на госпитализацию в городскую больницу №2 (сотрясение головного мозга и ушибы)", - добавил Иконников.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в районе хутора Высокого Краснояружского района машина с мирными жителями подорвалась на мине.