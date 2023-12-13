На Ямале бездомные собаки напали на ребенка

СК проводит проверку

ТАСС, 13 декабря. Стая собак напала на девочку в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, ребенка отвезли в травматологическое отделение, организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой четыре бездомные собаки напали на несовершеннолетнюю девочку.

"В Новом Уренгое 13 декабря 2023 года на улице собака причинила укусы несовершеннолетней жительнице города. С укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы. По данному факту следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении.

Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.