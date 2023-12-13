ВСУ обстреляли поселок Забрама в Брянской области

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших нет

ТАСС, 13 декабря. Электроснабжение в поселке Забрама Брянской области нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Забрама Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы", - написал он.

По словам Богомаза, в связи с непосредственной близостью населенного пункта к государственной границе аварийные бригады приступят к восстановительным работам утром.