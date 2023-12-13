В Петербурге загорелся один из корпусов Апраксина двора

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар повышенного уровня сложности тушат в одном из корпусов Апраксина двора - крупного исторического торгового комплекса в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"13 декабря в 19:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Садовая ул., д. 28-30, корпус 41. В 3-4-этажном здании на втором этаже происходит горение обстановки. Площадь горения уточняется. В 19:53 пожару подан дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 28 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС.

Апраксин двор - один из крупнейших исторических торговых центров города, занимает 14 га территории и признан объектом культурного наследия РФ регионального значения. Был назван по фамилии первого владельца земельного участка - графа Федора Апраксина. Строительство торговых лавок здесь началось в 1754 году, а к концу XVIII века сформировались обширные торговые ряды. К середине XIX века в Апраксином дворе была сосредоточена почти вся букинистическая торговля Санкт-Петербурга, в последние десятилетия - рынок дешевых товаров. Комплекс включает в себя несколько десятков корпусов.