В Удмуртии устранили аварию, оставившую без воды поселок Балезино

Как сообщил глава республики Александр Бречалов, причину аварии ищут специалисты

ТАСС, 13 декабря. Аварию на водопроводе, оставившую без воды поселок Балезино и три деревни, устранили в Удмуртии. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Собирался на молодежный форум "Валамон", но поехал в Балезино. Сегодня здесь из-за порыва на сетях без воды остался районный центр и три деревни. Коммунальщики оперативно ликвидировали аварию, ресурс уже должен вернуться в дома и социальные объекты", - сообщил глава Удмуртии.

По словам Бречалова, вода "может быть еще не везде". Например, жители Красноармейской ее еще не получили. "Специалисты ищут причину", - добавил он. "Вопрос с давлением на сети и теплом в домах должен быть решен в ближайшее время", - сообщил Бречалов.

Глава республики также отметил, что для решения коммунальных вопросов Балезинского района в бюджете региона на 2024 год предусмотрено 260 млн рублей, однако ряд работ по обновлению теплосетей планируется начать уже в этом году.

Население поселка Балезино составляет около 14,5 тыс. человек, а Балезинского района - около 27,2 тыс. человек. В настоящий момент температура воздуха в Балезино составляет около минус 19 градусов.