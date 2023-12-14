В Белоруссии назвали причиной аварии на ЛЭП падение дерева из-за снега

Минэнерго республики уточнило, что это была осина

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Падение дерева на линию электропередачи (ЛЭП) стало причиной короткого замыкания, после которого в интернете появилась информация о якобы произошедшем взрыве на электроподстанции в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщило Минэнерго республики.

"Причиной короткого замыкания, которое произошло на ЛЭП Витебск - Лучеса, стало упавшее на провода из-за снеговой нагрузки дерево", - говорится в сообщении министерства.

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Минэнерго, специалист демонстрирует место происшествия и уточняет, что "сломалась осина на высоте 6 м, диаметр [ствола] сантиметров 20".

Вечером в среду Минэнерго заявило о том, что информация о взрыве на подстанции, появившаяся на отдельных интернет-ресурсах, не соответствует действительности. В министерстве проинформировали, что на высоковольтной ЛЭП Витебск - Лучеса произошло короткое замыкание, из-за которого "наблюдалась яркая вспышка". Электроснабжение потребителей не нарушалось, так как оперативно были задействованы резервные ЛЭП. В МЧС Белоруссии уточнили, что после получения сообщения о пожаре в районе деревни Лятохи Витебского района прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на земле поврежденный электрический провод.