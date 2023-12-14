В Ростовской области завершили ремонтные работы на высоковольтных сетях

Энергоснабжение домов и соцобъектов микрорайона Александровка возобновили в полном объеме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонтные работы на электросетях в Аксайском районе Ростовской области. Подача ресурса в микрорайон Александровка возобновилась, сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линиях в Аксайском районе завершены. Энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы микрорайона Александровка возобновлено в полном объеме", - написал он в Telegram-канале.

Глава администрации города отметил, что АО "Теплокоммунэнерго" переключило питание котельных от генераторов на постоянную схему.

"Все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные парламенты теплоснабжения потребителей. На случай повторных аварийных отключений электроэнергии генераторы оставляем на аварийном дежурстве", - подчеркнул Логвиненко.

Ранее авария из-за ледяного дождя в Аксайском районе оставила без тепла и света почти 200 домов в Ростове-на-Дону и часть населенных пунктов Аксайского района. В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в областные травмпункты, без света в регионе находились свыше 100 тыс. жителей. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца недели.