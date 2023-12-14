Жители микрорайона Южно-Сахалинска из-за аварии остались без воды

В жилищном комплексе, где нарушилось водоснабжение, проживают несколько тысяч человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Авария на сетях нарушила водоснабжение нового микрорайона в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в администрации города.

"Место порыва трубы обнаружено. Но из-за большой глубины ее залегания (более 6 м) необходимо дополнительно привлечь технику, которая может работать в таких условиях. Техника в наличии есть", - рассказали в мэрии.

В районе, где произошла авария, располагается новый жилищный комплекс. В нем проживают несколько тысяч человек. С утра туда был организован подвоз питьевой воды.

Позже мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале сообщил, что выехал на место аварии. Он рассказал, что ремонтно-восстановительные работы продолжаются и управляющая компания не справляется с этой задачей своими силами, поэтому к решению проблемы подключились городские власти. "Мобилизовали все имеющиеся ресурсы: свои и застройщика. Работы ведутся с самого утра", - говорится в сообщении.

По словам главы города, в течение дня до устранения аварии жителей комплекса также будут обеспечивать подвозной водой. Как только водоснабжение в этом районе восстановится, департамент городского хозяйства проконтролирует подачу воды в квартиры горожан. "Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Надсадин.