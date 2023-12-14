Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в попытке теракта в военкомате

По версии следствия, он принес в военкомат самодельное взрывное устройство

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу на 1 месяц 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова, который обвиняется в попытке теракта в военкомате Новосибирска, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, обвиняемый принес в военкомат самодельное взрывное устройство.

"Ходатайство следователя удовлетворить, обвиняемого заключить под стражу на 1 месяц 25 дней", - сказала судья Наталья Долженкова.

Как сообщил журналистам помощник прокурора Железнодорожного района Сергей Чувозеров, следователь установил, что обвиняемый пытался совершить террористический акт, однако не смог довести умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. По данным судебного департамента региона, террористический акт обвиняемый хотел совершить с целью дестабилизации органов власти. Также ему предъявлено обвинение в хранении взрывчатых веществ. "Сейчас проводится экспертиза, точное количество вещества и его химический состав будут установлены", - добавил Чувозеров.

Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен в военкомате на одной из улиц Новосибирска 5 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте.

Как сообщили ТАСС ранее в правоохранительных органах, Ряполов был задержан накануне. Он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. В 2017 году Октябрьский районный суд города приговорил его к четырем годам лишения свободы за хранение взрывчатых веществ.