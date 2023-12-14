Чиновника из Бурятии обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Мужчину задержали при незаконном получении 500 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Бурятии предъявили обвинение первому заместителю руководителя администрации Джидинского района республики. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"2 августа 2023 года обвиняемый <...> по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тыс. рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а позже обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату", - говорится в сообщении.

11 декабря мужчина встретился с подрядчиком, чтобы забрать у него часть взятки в размере 500 тыс. рублей. При получении денег чиновника задержали сотрудники правоохранительных органов. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.

Преступление выявлено во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия.