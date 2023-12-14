В Кузбассе директора института осудили за мошенничество на сумму более 82 млн рублей

Его приговорили к двум годам колонии

ТАСС, 14 декабря. /ТАСС/. Директор научно-исследовательского института в Саратове приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима за мошенничество при разработке проекта по рекультивации загрязненного земельного участка на сумму более 82 млн рублей в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Директор научно-исследовательского института признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Осужденный приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды судом с осужденного взысканы денежные средства на сумму более 82 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года директор научно-исследовательского института в Саратове подготовил проект по рекультивации земельного участка, пострадавшего в результате деятельности Беловского цинкового завода. После положительного заключения экспертизы внес в проект недостоверные сведения об отсутствии необходимости вывоза загрязненного грунта. Тем самым он ввел заказчика в заблуждение относительно безопасности грунта и выполненных работ. Фигуранту была произведена оплата за ложную информацию о выполненных работах на сумму более 82 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Директор признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигурант добровольно частично возместил причиненный ущерб в сумме 10 млн рублей. По ходатайству следователя СК России на имущество организации осужденного наложен арест стоимостью более 99 млн рублей.