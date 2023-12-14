Во Владивостоке более 13 тыс. жителей остались без электричества

Прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Первореченского района города Владивостока ведет проверку по факту аварийного отключения электроснабжения на подстанции "Голубинка", сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В результате аварии на подстанции "Голубинка" в 10 часов 30 минут (03:30 мск) 14 декабря 2023 года нарушены права на бесперебойное предоставление коммунальной услуги более 13 тыс. жителей краевой столицы", - сообщает надзорное ведомство.

После проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.