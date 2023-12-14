В Приамурье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Мазановском районе в 8 км от села Угловое. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"По данным Якутского филиала Геофизической службы СО РАН, 14 декабря в 06:56 по местному времени (00:56 мск) зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в координатах 51,55 СШ (северной широты - прим. ТАСС), 128,72 ВД (восточной долготы - прим. ТАСС), магнитудой 4,5 на глубине 5 км", - говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до ближайшего населенного пункта - села Угловое Мазановского района - составляет 8 км. По информации глав муниципалитетов, сейсмособытие слабо ощущалось на территории Ромненского и Октябрьского районов.

В местных СМИ сообщается, что жители села Екатеринославка (Октябрьский район) почувствовали подземные толчки. Сообщения о нарушениях на объектах жизнеобеспечения и критически важной инфраструктуры не поступали. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.