Во Владивостоке более 1 тыс. потребителей остались без отопления и горячей воды

Районная прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Советского района Владивостока проводит проверку по факту отключения центрального отопления и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Около 10:00 (03:00 мск 14 декабря - прим. ТАСС) 14 декабря произошло прекращение подачи горячего водоснабжения на проспекте 100-летия Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется более 1 тыс. жителей 14 многоквартирных домов", - сообщает надзорное ведомство.

В пресс-службе добавили, что сетевая организация уже приступила к восстановительным работам.