В Приморье в партии рыбного фарша нашли стафилококк

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, вес зараженной продукции составил более 1,1 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Золотистый стафилококк выявлен в партии - более 1,1 тыс. тонн - фарша сурими (из мяса белых рыб), который используется в том числе для производства крабовых палочек. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования пробы от партии рыбного фарша сурими производителя из Приморского края. В партии выявлены нарушения технических регламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции". <…> В результате лабораторных испытаний в пробе, отобранной от партии рыбного фарша сурими общим весом более 1,1 тыс. тонн, выявлен золотистый стафилококк", - говорится в сообщении.

Проба для проведения исследования была отобрана в морском пункте пропуска в порту Владивостока инспектором Россельхознадзора. Золотистый стафилококк - самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и различные заболевания. В продукцию он может попадать при нарушении технологических процессов изготовления или несоблюдения правил хранения.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста". Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.