На Сахалине военнослужащего осудили за дезертирство и кражу

Его приговорили к 13 годам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по двум уголовным делам о дезертирстве и краже и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. В сентябре 2023 года военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в суде.

В судебном заседании установлено, что подсудимый уклонился от прохождения военной службы в период мобилизации. В октябре 2022 года он самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске, после чего устроился на работу в Ногликском районе на севере Сахалина. Свою принадлежность к Вооруженным силам РФ скрывал, в органы власти не обращался. В сентябре 2023 года уклонист решил заменить паспорт и был задержан сотрудниками полиции.