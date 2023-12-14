В Амурской области из-за мороза объявили штормовое предупреждение

Температура воздуха в регионе на 7 градусов ниже климатической нормы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Амурской области из-за низких температур, которые фиксируются более пяти суток подряд. Об этом сообщила ТАСС главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

"Местами по восточным и северо-западным районам Амурской области установилась аномально-холодная погода - в течение пяти суток и более среднесуточная температура воздуха составляет на 7 градусов ниже нормы. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение", - сказала Четырина.

В Приамурье 15 декабря температура воздуха ночью составит минус 27-32 градуса, по крайним районам - минус 37-42 градуса. Днем на севере - минус 20-25, по крайним районам - минус 29-34, на юге - 19-24 градуса мороза. В отдельных районах Амурской области ожидается усиление ветра до 13 м/с.

Ранее в Telegram-канале одной из школ в Тынде сообщалось, что из-за аномально низких температур для учеников младших классов ввели свободное посещение до 19 декабря. По информации синоптиков, в северном городе фиксируется минус 33 градуса.