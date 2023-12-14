МО сообщило об уничтожении и перехвате девяти БПЛА над Калужской и Московской областями

Средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - сказали в ведомстве.