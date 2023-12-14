Прокуратура Приморья подала иск о возмещении государству 135 млн рублей

Деньги были получены коммерческой организацией за поставку сценического оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края подала в суд иск о возмещении в доход государства 135 млн рублей, полученных коммерческой организацией за поставку сценического оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее в отношении директора организации и бывшего главы дирекции общественных пространств Владивостока было возбуждено уголовное дело о взятке.

"Учитывая, что доход от сделки получен ООО "Интегра" в результате коррупционных действий и совершения противозаконной сделки, прокурор города Владивостока предъявил в Ленинский районный суд Владивостока иск к бывшему руководителю организации о взыскании в доход государства с бывшего руководителя юридического лица незаконно полученных более 135 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 2020 года дирекция общественных пространств Владивостока заключила с ООО "Интегра" договор на поставку сценического оборудования общей стоимостью более 135 млн рублей. Вместе с тем в отношении директора ООО "Интегра" и бывшего и.о. директора дирекции общественных пространств Владивостока возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки на общую сумму более 4,5 млн рублей. Деньги были получены за подготовку аукционной документации, созданной специально, чтобы выполнить условия могло только ООО "Интегра".

Ход и результаты рассмотрения дела по существу находятся на контроле в надзорном ведомстве.