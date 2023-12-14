В Петербурге потушили пожар в одном из корпусов Апраксина двора

В ликвидации огня задействовали 36 человек и 8 единиц техники

ТАСС, 14 декабря. Возгорание в складском помещении одного из корпусов Апраксина двора в центре Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в складском помещении", - говорится в сообщении.

Ранее возгорание было локализовано на площади 150 кв. м. В ликвидации пожара от МЧС были задействованы 36 человек и 8 единиц техники. Из опасной зоны до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек.

Апраксин двор - один из крупнейших исторических торговых центров города, он занимает 14 га территории и признан объектом культурного наследия РФ регионального значения. Был назван по фамилии первого владельца земельного участка - графа Федора Апраксина. Строительство торговых лавок здесь началось в 1754 году, а к концу XVIII века сформировались обширные торговые ряды. К середине XIX века в Апраксином дворе была сосредоточена почти вся букинистическая торговля Санкт-Петербурга, в последние десятилетия - рынок дешевых товаров. Комплекс включает в себя несколько десятков корпусов.