В парламенте Индии после инцидента с распылением газа усилили меры безопасности

Главными воротами будут пользоваться только депутаты, а представители СМИ и сотрудники будут проходить через отдельный вход

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности вводятся в здании индийского парламента после проникновения в зал заседаний двух мужчин, распыливших цветной газ. Об этом сообщает издание Times of India.

После инцидента вход посетителей в здание временно запрещен. Новые протоколы безопасности предусматривают, что главными воротами теперь будут пользоваться только депутаты, представители СМИ и сотрудники будут проходить через отдельный вход.

Когда пропуск посетителей возобновится, для них также будет предусмотрен отдельный вход. Сейчас проверки входящих в парламент включают досмотр и металлодетекторы. Теперь планируется установить сканер, как в аэропортах. Галерею для посетителей оборудуют стеклянным заграждением, чтобы предотвратить вторжение, подобное произошедшему в среду.

Заседание Народной палаты было прервано накануне двумя мужчинами, которые проникли в зал из галереи для посетителей. Один из нарушителей стал прыгать по столам и скамейкам, на которых сидят депутаты, второй в это время начал распылять газ желтого цвета. Они были схвачены охранниками, а также несколькими депутатами. Члены палаты спешно покинули здание.

Во время инцидента в зале заседаний около парламента были задержаны мужчина и женщина, которые также распыляли желтый газ. В результате ЧП никто из парламентариев не пострадал. Предварительное расследование показало, что распыленный газ не был вредным. Проводится расследование.

Инцидент произошел в годовщину нападения на парламент в 2001 году. Тогда на его территорию проникли террористы и открыли стрельбу, погибли 9 человек из числа сотрудников полиции и персонала, 22 получили ранения, боевики были ликвидированы.